Антон Миранчук: рад забить свой первый гол в 2023 году. И за брата очень рад

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о забитом мяче в товарищеском матче с «Родиной» (2:1) и прокомментировал гол брата. Вчера, 21 января, полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук отличился в матче 19-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:0).
«Хотел ли повторить гол брата? На самом деле так просто получилось. Это игровая ситуация, в которой многие бьют в дальний. Ну, что сказать… Рад забить свой первый гол в 2023 году. И за брата очень рад. Тем более что они тоже выиграли — 1:0. Только вперёд.
Общался ли с братом после вчерашнего матча? Немножко, да. Обсудили некоторые игровые моменты в его матче, что-то подсказал ему. Мы обычно друг от друга отталкиваемся, поэтому он мне пожелал удачи, хорошей игры, самое главное — всем без травм. Такие, общие моменты», — приводит слова Антона Миранчука официальный сайт «Локомотива».
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