Алексей Миранчук открыл счёт в матче «Фиорентина» — «Торино»
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Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счёт в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Российский футболист нанёс точный удар на 33-й минуте.
27-летний Миранчук сблизился с линией штрафной «Фиорентины», убрал на замахе капитана соперника Кристиано Бираги и нанёс прицельный удар в дальний угол ворот Пьетро Терраччано. Для Миранчука этот гол стал четвёртым в 12 матчах чемпионата Италии. Также на его счету две результативные передачи.
Напомним, Алексей Миранчук арендован «Торино» у «Аталанты» до конца сезона. «Торино» имеет право выкупа российского футболиста, выступающего в Италии с сентября 2020 года. В России полузащитник представлял «Локомотив», за который продолжает играть его брат Антон.
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