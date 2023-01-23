Де Брёйне — лидер среди футболистов топ-лиг по созданным голевым моментам. Месси — 3-ий

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне лидирует в топ-лигах по созданию голевым моментам.



Бельгиец в текущем чемпионате Англии смог сделать 19 голевых ситуаций.



На втором месте идет защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер – у него таких моментов 16. Замыкает тройку форвард «ПСЖ» Лионель Месси – 15.



За ними следуют хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (14), форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар (по 12).



Следует отметить, что из них лишь де Брюйне, Месси и Неймар набрали 10 результативных передач.



Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» принял участие в 19-ти играх АПЛ этого сезона, отдал 12 результативных передач и забил 3 гола.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.

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Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: