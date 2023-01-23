«Милан» и «Тоттенхэм» заинтересованы в переходе Дзаньоло из «Ромы»

«Милан» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере футболиста «Ромы» Николо Дзаньоло.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб готов арендовать 23-летнего хавбека римского клуба с опцией выкупа за € 20-25 млн, зависящей от выступлений футболиста и попадания клуба АПЛ в Лигу чемпионов по итогам сезона.



«Рому» этот вариант не устраивает, так как нет гарантии выкупа Николо.



«Милан» следит за ситуацией и готов подписать Дзаньоло на аналогичных условиях.



Николо Дзаньоло стал игроком «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с римлянами истекает летом 2024 года.



«Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 19 играх.

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