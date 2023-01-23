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«Арсенал» — 4-ый клуб в АПЛ, набравший 50+ очков в первом круге сезона

«Арсенал» — 4-ый клуб в АПЛ, набравший 50+ очков в первом круге сезона
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«Арсенал» стал четвёртым клубом, набравшим 50 очков за половину сезона в АПЛ.

После 19 проведенных матчей лондонцы лидируют в таблице, набрав 50 баллов и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 5 очков при игре в запасе.

Ранее было лишь пять случаев, когда команды набирали 50 и более очков за половину сезона, состоящего из 38 матчей.

Это делали «Манчестер Сити» (сезон-2017/18) и «Ливерпуль» (сезон-2019/20) – по 55 очков, «Челси» – 52 балла в сезоне-2005/06 и еще раз «Ливерпуль» – 51 очко в сезоне-2018/19.

Напомним, вчера, 22 января завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.

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