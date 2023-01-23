Гвардиола: «Ман Сити» в таком положении не потому, что у нас больше нет Жезуса и Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе нападающего Габриэла Жезуса и полузащитника Александра Зинченко в «Арсенал».
«Я желаю всего наилучшего Габриэлю и Александру. Они замечательные люди, и они нам очень помогли. Я никогда не говорил, что кто-то должен покинуть клуб. Это их решение. В клуб пришли Холанд с Альваресом, и Габриэлю стало труднее. То, что произошло с Габриэлем, это нормально. Это была хорошая сделка. Благодарю Жезуса, Зинченко и Стерлинга за то, что они для нас сделали. Мы находимся в нынешнем положении не потому, что у нас больше нет Жезуса и Зинченко. Это был хороший трансфер для клуба. Мы находимся в нынешнем положении не потому, что у нас больше нет Жезуса и Зинченко», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
После 20 туров «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 45 очков. «Арсенал», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, набрав 50 очков.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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