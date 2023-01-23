Александр Зинченко: знаете, я люблю побеждать

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу своего клуба в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Знаете, я люблю побеждать. Ощущение победы на последней минуте, последней секунде… Это то, что ты не можешь описать.



Всё было невероятно. Хочу посмотреть это снова перед сном, потому что это магические моменты», — приводит слова Александра Зинченко BBC.

Напомним, «Арсенал» обыграл «МЮ» со счётом 3:2. Игра состоялась вчера, 22 января. На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 50 очков. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на 5 очков.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»