TMW: «Тоттенхэм» начал переговоры о возвращении Маурисио Почеттино

«Тоттенхэм» намерен назначить на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино и уже начал переговоры с аргентинским специалистом о возвращении. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, нынешний наставник «шпор» Антонио Конте покинет свой пост в конце сезона по истечении своего контракта. «Тоттенхэм» уже начал готовиться к новому сезону, поэтому ведёт переговоры с Почеттино о возвращении. Ещё одним кандидатом на эту должность является экс-наставник «Челси» Томас Тухель.
Маурисио Почеттино тренировал команду с 2014 по 2019 год, дойдя с ней до финала Лиги чемпионов в своём последнем сезоне. С января 2021-го по июль 2022-го Почеттино работал в «ПСЖ», а сейчас находится без команды.
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