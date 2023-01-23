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Тренер вратарей сборной России назвал лучших пенальтистов РПЛ

Тренер вратарей сборной России назвал лучших пенальтистов РПЛ
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о подготовке голкиперов к ударам с 11-метровой отметки, а также назвал полузащитников «Сочи» и московского «Динамо» Жоаозиньо и Даниила Фомина лучшими пенальтистами Российской Премьер-Лиги.

«Как проходит подготовка к пенальти на тренировках? Всех секретов раскрывать не буду. Обычно перед каждой игрой мы обсуждаем топ-5 пенальтистов соперника. Персонально изучаем каждого, можем подметить, что вот этот игрок эмоционально нестабильный. Если на него надавить и заставить нервничать, он может промахнуться. Можно походить воду попить. Чем дольше пауза перед ударом, тем больше шансов у вратаря спасти.

Кто лучший пенальтист РПЛ? На сегодняшний день — Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти. Фомин тоже хорошо бьёт. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы? Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения, и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

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