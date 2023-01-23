В Министерстве спорта РФ планируют учредить медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина

Министерство спорта Российской Федерации планирует учредить медали имени прославленного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и легендарного вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.
«Медалью Анатолия Тарасова награждаются тренеры (тренеры-преподаватели), являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет», — гласит положение о медали имени Тарасова.
Фото: Министерство спорта Российской Федерации
«Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 8 лет», — гласит положение о медали имени Яшина.
Фото: Министерство спорта Российской Федерации
Общественное обсуждение проекта началось 19 января 2023 года и продлится до 2 февраля того же года.
- 23 января 2023
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:27
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
13:09
-
13:00
-
12:43
-
12:38
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26