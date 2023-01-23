В Министерстве спорта РФ планируют учредить медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина

Министерство спорта Российской Федерации планирует учредить медали имени прославленного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и легендарного вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

«Медалью Анатолия Тарасова награждаются тренеры (тренеры-преподаватели), являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет», — гласит положение о медали имени Тарасова.

Фото: Министерство спорта Российской Федерации

«Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 8 лет», — гласит положение о медали имени Яшина.

Фото: Министерство спорта Российской Федерации

Общественное обсуждение проекта началось 19 января 2023 года и продлится до 2 февраля того же года.