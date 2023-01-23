Ди Мария заявил о желании остаться в «Ювентусе», несмотря на проблемы клуба

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария заявил о желании остаться в туринском клубе, несмотря на проблемы команды, отметив, что его семья счастлива в Турине.

«Сейчас не лучшее время для перехода в «Ювентус», учитывая все эти проблемы. Но этот клуб остаётся великим. Важно оставаться сильными и продолжать выкладываться на полную.

Что же касается меня, то мои решения основываются на мнении моей семьи, а моя семья счастлива здесь. Это самый большой клуб в Италии, один из крупнейших в Европе, мы счастливы здесь», — приводит слова Ди Марии DAZN.

34-летний Ди Мария перешёл в «Ювентус» летом 2022 года из французского «ПСЖ». В 14 матчах за туринскую команду аргентинец отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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