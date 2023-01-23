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В «Аль-Насре» рассчитывают, что Криштиану Роналду завершит карьеру в клубе

В «Аль-Насре» рассчитывают, что Криштиану Роналду завершит карьеру в клубе
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может завершить карьеру в клубе из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Действующее соглашение португальского форварда с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года. К моменту завершения срока действия контракта Роналду будет 40 лет. По информации источника, руководство «Аль-Насра» считает маловероятным продолжение карьеры форварда в другой команде. В клубе не исключают возможность продления соглашения с Роналду, если к тому моменту футболист не решит завершить профессиональную карьеру.

Напомним, накануне Роналду провёл первый официальный матч за «Аль-Наср». Форвард вышел на матч с клубом «Аль-Иттифака» с первых минут с капитанской повязкой и провёл всю игру на поле. Португалец не отметился результативными действиями. Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.

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