Сарри может заменить Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, по всей вероятности, покинет свой пост после окончания контракта в конце текущего сезона. Как сообщает Football Italia, на этой должности его может заменить итальянский соотечественник Маурицио Сарри, который возглавляет римский «Лацио».

Конте планировал провести масштабную перестройку в стане «шпор». Однако в последние месяцы отношения между ним и владельцем клуба Даниэлем Леви ухудшились, вследствие чего специалист решил не продлевать свой контракт. Ожидается, что более прагматичный Сарри идеально впишется в систему лондонского клуба.

Ранее Сарри уже заменял Конте на посту главного тренера, когда в 2018 году возглавил «Челси». В том сезоне итальянец, перешедший из «Наполи», сумел привести синих к победе в Лиге Европы, когда в финале был обыгран «Арсенал» со счётом 4:1.

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