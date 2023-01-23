Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарри может заменить Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Сарри может заменить Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, по всей вероятности, покинет свой пост после окончания контракта в конце текущего сезона. Как сообщает Football Italia, на этой должности его может заменить итальянский соотечественник Маурицио Сарри, который возглавляет римский «Лацио».

Конте планировал провести масштабную перестройку в стане «шпор». Однако в последние месяцы отношения между ним и владельцем клуба Даниэлем Леви ухудшились, вследствие чего специалист решил не продлевать свой контракт. Ожидается, что более прагматичный Сарри идеально впишется в систему лондонского клуба.

Ранее Сарри уже заменял Конте на посту главного тренера, когда в 2018 году возглавил «Челси». В том сезоне итальянец, перешедший из «Наполи», сумел привести синих к победе в Лиге Европы, когда в финале был обыгран «Арсенал» со счётом 4:1.

Новость по теме
Конте — о трансферной политике «Тоттенхэма»: тренер может перейти черту в этом вопросе

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023