Конте — о трансферной политике «Тоттенхэма»: тренер может перейти черту в этом вопросе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике лондонского клуба в январское трансферное окно. «Шпоры» до сих пор не приобрели ни одного игрока в 2023 году.



«Честно говоря, мне не хотелось бы погружаться в эту ситуацию, чтобы избежать лишней головной боли. Думаю, что в конце трансферного периода клуб, возможно, объяснит нашу работу на этом этапе.



Я думаю, подобные вопросы должен прояснять другой человек, потому что тренер может перейти черту, я уже много раз говорил об этом. Сейчас мы должны быть сосредоточенными и продолжать работать. В понедельник нам предстоит ещё одна важная игра, мы должны быть готовы к борьбе, чтобы добиться хорошего результата», — приводит слова Конте Football.London.



Сегодня, 23 января, «шпоры» на выезде сыграют с «Фулхэмом» в матче АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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