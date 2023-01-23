Куман: доволен переходом Депая в «Атлетико». В «Барселоне» ему было некомфортно

Новый главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее возглавлявший «Барселону», поделился мнением о переходе нидерландского нападающего Мемфиса Депая из каталонского клуба в «Атлетико».
«Я доволен этим переходом. Мемфиса не устраивала его ситуация в «Барселоне», ему было некомфортно, и теперь он получит необходимое игровое время, которое позволит ему достичь своей лучшей формы», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» 20 января. Контракт 28-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан на два с половиной года. «Атлетико» в 18 матчах набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Барселона» (44) — на первом месте.
«Атлетико» М — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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