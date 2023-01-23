«Манчестер Сити» подписал 20-летнего хавбека Аргентины Перроне за € 7,5 млн

«Манчестер Сити» подписал 20-летнего полузащитника аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Максимо Перроне. Об этом «горожане» объявили на своём официальном сайте.

Контракт игрока с клубом рассчитан на пять с половиной лет. По сведениям журналистов, сумма трансфера составила около € 7,5 млн. Перроне дебютировал за «Велес Сарсфилд» в марте 2022 года и с тех пор провёл за клуб в общей сложности 33 игры, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Также он помог клубу выйти в полуфинал Кубка Либертадорес.

Перроне выступал за сборную Аргентины до 16 лет и входит в состав национальной команды, которая участвует в чемпионате Южной Америки до 20 лет в Колумбии.

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