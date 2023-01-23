«Болонья» и «Кремонезе» сыграли вничью в матче 19-го тура Серии А

В Болонье завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором одноимённая команда принимала «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара». Финальный свисток главного арбитра Маттео Маркетти зафиксировал ничейный результат – 1:1.
В начале второго тайма рефери сначала не увидел нарушения в штрафной площади хозяев, однако после обращения к VAR указал на 11-метровую отметку. Давид Окереке был точен. На 55-й минуте защитник «Кремонезе» Влад Кирикеш поразил собственные ворота и установил окончательный счёт.
В активе «Болоньи» 23 очка после 19 матчей, команда занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. «Кремонезе» (9) – замыкает турнирную таблицу. От «Сассуоло», который находится вне зоны вылета – на 17-м месте, коллектив из Кремоны отстаёт на девять баллов.
- 23 января 2023
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