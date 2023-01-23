Мбаппе и Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на кубковый матч с командой 6-го дивизиона
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Сегодня, 23 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором клуб шестого по значимости дивизиона страны – «Пеи де Кассель» — примет «ПСЖ». Команды сыграют на стадионе «Боллар-Делелис» в Касселе. Стартовый свисток главного арбитра Вилли Делажо прозвучит в 22:45 мск.
Парижане огласили стартовый состав на игру:
Кейлор Навас, Тимоте Пембеле, Серхио Рамос, Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Карлос Солер, Неймар, Уго Экитике, Килиан Мбаппе.
Запасные: Серхио Рико, Хуан Бернат, Маркиньос, Ашраф Хакими, Эль-Шадай Битшиабу, Исмаэль Гарби, Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис, Ильес Хусни.
Ранее стало известно, что в заявку на игру не попал аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
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