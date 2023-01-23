«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на вингера «Эвертона» Гордона
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После увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера руководство «Эвертона» также может заняться продажей игроков. Как сообщает 90min, к вингеру Энтони Гордону проявляют интерес «Челси» и «Ньюкасл», и боссы «ирисок» будут не против трансфера игрока, чтобы разобраться с финансовыми трудностями, а также проспонсировать переход Арно Данжумы из «Вильярреала».
Если «Ньюкасл» уже готовит предложения по 21-летнему футболисту, то «Челси» пока что следит за ситуацией. Летом они уже предпринимали попытку подписать юного таланта, но получили отказ. Также лондонцы следят за другим игроком «Эвертона» — Амаду Онана, который перешёл летом 2022 года из «Лилля» за € 38 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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