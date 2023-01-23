Стали известны претенденты на должность главного тренера «Эвертона»

После увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Эвертон» начинает процесс назначения нового специалиста. Как сообщает talkSPORT, на карандаше у руководства «ирисок» находятся два тренера — Марсело Бьельса и Шон Дайч.

Бьельса ранее возглавлял «Лидс Юнайтед». Благодаря ему клуб сумел вернуться в высший английский дивизион спустя 16 лет после вылета. Специалист был уволен из команды в феврале 2022 гола после двух разгромов подряд — сначала со счётом 0:6 от «Ливерпуля», а затем 0:4 от «Тоттенхэма».

Шон Дайч ранее тренировал «Бёрнли», который в данный момент находится в Чемпионшипе. Он провёл в клубе 10 лет и был уволен в феврале 2022 года. Под его руководством команда дважды возвращалась в Премьер-лигу, а также занимала наивысшее для себя седьмое место, благодаря чему участвовала в Лиге Европы.

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