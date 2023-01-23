Булыкин: многие россияне имеют возможность заиграть в Европе, но им не хватает мотивации

Бывший форвард «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что многие российские футболисты могли бы попробовать свои силы в иностранных лигах, однако им сложно покинуть РПЛ из-за отсутствия мотивации.



«В России у нас немало футболистов, которые могут уехать играть куда-то за рубеж. Зимняя пауза является более сложным периодом для такого переезда, а летом, вполне возможно, кто-то и отправится играть за границу.



Но футболисту необходимо очень хотеть выступать за рубежом. Потому что это новая мотивация. С удвоенной энергией нужно работать на тренировках. И зарплаты поначалу будут ниже, чем в России. Поэтому уехать могут многие, но кто из них рискнёт – это мы увидим летом.



Всё будет зависеть от желания самих футболистов. Многие обладают достаточным мастерством, чтобы играть в Европе, но немногие готовы бросить себе такой вызов. Это очень серьёзный переход на новый уровень», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

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