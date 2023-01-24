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Глава Польского футбольного союза подтвердил, что Сантуш возглавит сборную страны

Глава Польского футбольного союза подтвердил, что Сантуш возглавит сборную страны
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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша представил нового главного тренера сборной.

Кулеша выложил фото с бывшим наставником национальной команды Португалии Фернанду Сантушем. Презентация специалиста состоится сегодня, 24 января.

«Я верю, что с новым тренером сборную Польши ждёт множество прекрасных моментов!» — написал Кулеша на своей странице в социальных сетях.

Напомним, португальцы с Сантушем на тренерском посту дошли на чемпионате мира — 2022 до четвертьфинала, в котором уступили команде Марокко (0:1). На Евро-2020 команда вышла в 1/8 финала, в которой минимально проиграла Бельгии, а на ЧМ в России тоже стала участницей 1/8 финала, где оказалась слабее Уругвая. На Евро-2016 команда одержала победу.

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