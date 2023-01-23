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Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши

Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши
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Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши, информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, стороны готовы заключить контракт до лета 2026 года. На данный момент они обсуждают финальные детали будущего сотрудничества. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, португальцы с Сантушем на тренерском посту дошли на чемпионате мира — 2022 до четвертьфинала, в котором минимально уступили команде Марокко (0:1). На Евро-2020 команда вышла в 1/8 финала, в которой минимально проиграла Бельгии, а на ЧМ в России тоже стала участницей 1/8 финала, где оказалась слабее Уругвая. На Евро-2016 команда одержала победу.

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