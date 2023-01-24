Тер Штеген — лучший вратарь топ-лиг по проценту отражённых ударов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отражённых ударов.
Немецкий голкипер выручил каталонский клуб в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании, сообщает Opta Sport.
Также в пятёрку вошли Йеванн Диуф («Реймс», 83,9%), Ник Поуп («Ньюкасл», 82,3%), Херонимо Рульи («Вильярреал», 82,1%; перешёл в «Аякс» в начале января) и Кепа Аррисабалага («Челси», 82%).
Следует отметить, что учитывались лишь те голкиперы, которые в текущем сезоне совершили минимум 25 спасений своих ворот.
«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили шесть раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы.
Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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