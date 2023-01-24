Тер Штеген — лучший вратарь топ-лиг по проценту отражённых ударов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отражённых ударов.



Немецкий голкипер выручил каталонский клуб в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании, сообщает Opta Sport.



Также в пятёрку вошли Йеванн Диуф («Реймс», 83,9%), Ник Поуп («Ньюкасл», 82,3%), Херонимо Рульи («Вильярреал», 82,1%; перешёл в «Аякс» в начале января) и Кепа Аррисабалага («Челси», 82%).



Следует отметить, что учитывались лишь те голкиперы, которые в текущем сезоне совершили минимум 25 спасений своих ворот.



«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили шесть раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы.



Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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