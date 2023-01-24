«Барселона» контактирует с агентом Асенсио по переходу игрока летом свободным агентом

«Барселоне» интересен полузащитник «Реала» Марко Асенсио.



Как сообщает Sport, каталонский клуб контактирует с 27-летним хавбеком по поводу возможного перехода. Срок его контракта с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.



Агент игрока Жорже Мендеш предлагал его многим клубам АПЛ, а также «Барселоне».



Руководство «сине-гранатовых» поддерживает близкие отношения с Мендешем, и Асенсио – один из тех игроков, о ком агент и руководители «Барселоны» вели диалог. Мендеш и представители каталонцев обсуждали вариант с переходом Асенсио в каталонский клуб.



«Реал» предложил Асенсио новый контракт, однако игрока не устроила предполагаемая зарплата. Стороны не пришли к договоренности, потому что финансовые запросы игрока выше суммы, которую готов дать ему мадридский клуб.



Асенсио еще не принял окончательного решения о будущем. Существует вероятность того, что он останется в «Реале».



В этом сезоне испанец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Реал» во всех турнирах.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: