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«Барселона» контактирует с агентом Асенсио по переходу игрока летом свободным агентом

«Барселона» контактирует с агентом Асенсио по переходу игрока летом свободным агентом
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«Барселоне» интересен полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает Sport, каталонский клуб контактирует с 27-летним хавбеком по поводу возможного перехода. Срок его контракта с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.

Агент игрока Жорже Мендеш предлагал его многим клубам АПЛ, а также «Барселоне».

Руководство «сине-гранатовых» поддерживает близкие отношения с Мендешем, и Асенсио – один из тех игроков, о ком агент и руководители «Барселоны» вели диалог. Мендеш и представители каталонцев обсуждали вариант с переходом Асенсио в каталонский клуб.

«Реал» предложил Асенсио новый контракт, однако игрока не устроила предполагаемая зарплата. Стороны не пришли к договоренности, потому что финансовые запросы игрока выше суммы, которую готов дать ему мадридский клуб.

Асенсио еще не принял окончательного решения о будущем. Существует вероятность того, что он останется в «Реале».

В этом сезоне испанец забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Реал» во всех турнирах.

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