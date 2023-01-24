Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продлить контракт с лондонским клубом.
Срок действующего соглашения форварда с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года. Переговоров о продлении контракта не было с августа 2021-го, когда Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», но не сумел.
В последнее время форвард был сконцентрирован на ЧМ-2022, а «Тоттенхэм» готовился к зимнему трансферному окну, поэтому у сторон было не так много возможностей обсудить потенциальное продление сотрудничества. Планируется, что переговоры «Тоттенхэма» с Кейном состоятся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. Форвард будет открыт к подписанию нового контракта, сообщает The Athletic.
Ключевыми факторами при переговорах будет то, как «Тоттенхэм» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также то, каких игроков подпишет клуб, какими будут перспективы команды. Для Кейна планы и амбиции клуба всегда были важнейшими факторами при принятии решений.
Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», и он в большей степени сконцентрирован на том, чтобы добиться этого в ближайшее время, чем на уходе. Представители Кейна не вели серьезных переговоров с другими клубами по поводу возможного трансфера.
Если сторонам не удастся договориться о новом контракте в скором времени, «Тоттенхэму» нужно будет решить, продавать ли Кейна летом 2023-го.
Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. В ходе карьеры он не выиграл ни одного трофея.
В этом сезоне на счету англичанина 17 голов в 28 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
- 24 января 2023
-
04:25
-
04:18
-
04:03
-
03:40
-
03:23
-
03:15
-
03:06
-
02:47
-
02:44
-
02:37
-
02:32
-
02:25
-
02:24
-
02:00
-
01:55
-
01:44
-
01:36
-
01:19
-
01:01
-
00:53
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:06
-
00:04
- 23 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:29