«Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по Баринову, увеличив сумму до € 5 млн

Турецкий «Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предложил за полузащитника € 5 млн.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предлагал за Баринова € 1,2 млн.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

На данный момент «Бешикташ» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 10 очков.