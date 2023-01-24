«Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по Баринову, увеличив сумму до € 5 млн
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Турецкий «Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предложил за полузащитника € 5 млн.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предлагал за Баринова € 1,2 млн.
Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.
На данный момент «Бешикташ» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 10 очков.
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