Первый тренер Фернандеса: Марио — выдающийся футболист, он ещё способен играть в Европе
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Маркос Де Лима Ромеу, первый тренер защитника ЦСКА Марио Фернандеса, поделился мнением о будущем игрока.
«Я не просто думаю, а уверен, что Марио всё ещё способен играть в Европе. Фернандес — выдающийся футболист, это спортсмен, который умеет заботиться о себе. Марио очень хорош в техническом и интеллектуальном плане, так что я не сомневаюсь, что он может играть на самом высоком уровне. Мне всегда приятно наблюдать за игрой Фернандеса — здорово, что он вернулся в футбол», — приводит слова Ромеу «РБ Спорт».
Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановке своей карьеры в мае 2022 года. Соглашение не было расторгнуто. Позже Фернандес на правах аренды пополнил состав «Интернасьонала».
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