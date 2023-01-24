Корнеев: чемпионат Нидерландов более открытый, Сперцян может быть там эффективен

Бывший футболист «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голландский ПСВ.
«Переезд Эдуарда в голландский чемпионат будет зависеть от клуба, который проявляет интерес, и его спортивного плана на игрока. Также есть важный аспект: как они смогут заплатить трансфер, учитывая нынешнюю ситуацию? Трансфер не будет маленьким. По моим прикидкам, минимум от 5 миллионов евро. Это тоже важный вопрос.
Чемпионат Нидерландов более открытый, там больше зон для игры, меньше сопротивления. Сперцян может быть там эффективен. Но лично я не слышал об интересе к российскому игроку», — приводит слова Корнеева Sport24.
Ранее сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара».
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