Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о возможном подписании защитника «Интера» Шкриньяра

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возможный переход в команду защитника «Интера» Милана Шкрияньра. Ранее агент словацкого футболиста подтвердил, что Милан не будет продлевать контракт, истекающий в конце сезона.
«Я не могу сказать вам, присоединится ли Милан Шкриньяр к нам в январе или летом, но это игрок, за которым мы давно следим. Думаю, он был близок к тому, чтобы перейти в «ПСЖ» прошлым летом», — приводит слова Галтье beIN Sports.
27-летний Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах, в которых отметился результативной передачей.
Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матча Суперкубка Италии доступна в Okko.
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