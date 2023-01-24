Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о возможном подписании защитника «Интера» Шкриньяра

Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о возможном подписании защитника «Интера» Шкриньяра
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возможный переход в команду защитника «Интера» Милана Шкрияньра. Ранее агент словацкого футболиста подтвердил, что Милан не будет продлевать контракт, истекающий в конце сезона.

«Я не могу сказать вам, присоединится ли Милан Шкриньяр к нам в январе или летом, но это игрок, за которым мы давно следим. Думаю, он был близок к тому, чтобы перейти в «ПСЖ» прошлым летом», — приводит слова Галтье beIN Sports.

27-летний Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах, в которых отметился результативной передачей.

Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:

Полная трансляция матча Суперкубка Италии доступна в Okko.

Новость по теме
Агент Шкриньяра: мы ведём переговоры с «ПСЖ» и с другими клубами за пределами Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023