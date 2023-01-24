Агент Шкриньяра: мы ведём переговоры с «ПСЖ» и с другими клубами за пределами Италии
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Футбольный агент Роберто Систичи, представляющий интересы защитника «Интера» Милана Шкриньяра, рассказал о переговорах с «ПСЖ», а также о том, возможно ли продление контракта с миланским клубом. Текущее соглашение истекает после окончания сезона-2022/2023.
«Ведутся ли переговоры с «ПСЖ»? Да, но также и с другими клубами за пределами Италии».
Есть ли шанс, что Шкриньяр подпишет новый контракт с «Интером»? На данный момент нет, это невозможно. Но любой, кто знает Милана, поймёт его профессионализм и ответственность. Он всегда будет чтить футболку клуба, в котором он выступает, особенно того, который дал ему так много», — приводит слова представителя игрока FC Inter News.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
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