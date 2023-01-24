Каррагер: Кейн войдёт в историю как величайший игрок «Тоттенхэма»
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Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер выразил похвалу нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.
«Когда вы думаете о великих игроках в истории английской Премьер-лиги, то Кейн, конечно, один из лучших, кого мы видели. Гарри войдёт в историю как величайший игрок «Тоттенхэма», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
29-летний Гарри Кейн забил в ворота «Фулхэма» в матче 21-го тура АПЛ и сравнялся с Джимми Гривзом (266) по числу голов за «Тоттенхэм». Следующий мяч сделает Кейна лучшим бомбардиром в истории «шпор». Отметим, что Гарри — воспитанник «Тоттенхэма». Он покидал клуб лишь в тех случаях, когда отправлялся на правах аренды в другие команды.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти. Видеоролик:
Новость по темеГарри Кейн прокомментировал исторический гол в ворота «Фулхэма»
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