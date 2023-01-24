Михаил Мудрик в дебютном матче за «Челси» показал лучшую скорость бега в сезоне АПЛ

Новичок «Челси» Михаил Мудрик в дебютном матче за клуб, в котором синие на выезде встречались с «Ливерпулем» (0:0), установил рекорд скорости бега в нынешнем сезоне АПЛ, его максимальный показатель составил 36,63 км/ч, сообщает портал Opta.



Украинский полузащитник «Челси» появился на поле на 55-й минуте. Он заменил англичанина Льюиса Холла. Ранее сообщалось, что переход Мудрика обойдётся синим в сумму до € 100 млн.



Пятёрка самых быстрых игроков АПЛ в сезоне выглядит следующим образом:

36,63 — Михаил Мудрик («Челси»)

36,61 — Энтони Гордон («Эвертон»)

36,53 — Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

36,22 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

36,09 — Денис Закария («Челси»)

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