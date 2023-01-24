Али Соу может вернуться в «Ростов». Ранее он приостановил контракт с клубом

Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы бывшего нападающего «Ростова» Али Соу, высказался о возможном возвращении своего клиента в российский клуб. Напомним, в июле 2022 года Соу приостановил контракт с «Ростовом», сейчас 28-летний футболист на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».
«Есть вероятность, что Али вернётся в «Ростов». Он очень любит этот клуб. Но до лета ещё много времени. Мы пока не приняли никакого решения», — приводит слова Соррентино Sport24.
В нынешнем сезоне Али Соу провёл за «Анкарагюджю» 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два результативных паса.
В сезоне-2021/2022 Али Соу принял участие в 19 встречах за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
- 24 января 2023
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