Али Соу может вернуться в «Ростов». Ранее он приостановил контракт с клубом

Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы бывшего нападающего «Ростова» Али Соу, высказался о возможном возвращении своего клиента в российский клуб. Напомним, в июле 2022 года Соу приостановил контракт с «Ростовом», сейчас 28-летний футболист на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».

«Есть вероятность, что Али вернётся в «Ростов». Он очень любит этот клуб. Но до лета ещё много времени. Мы пока не приняли никакого решения», — приводит слова Соррентино Sport24.

В нынешнем сезоне Али Соу провёл за «Анкарагюджю» 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два результативных паса.

В сезоне-2021/2022 Али Соу принял участие в 19 встречах за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.