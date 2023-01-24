Владимир Гранат: белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!
Поделиться
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что введение белой карточки не требуется для современного футбола. Впервые карточку подобного цвета протестировали на матче женских команд в чемпионате Португалии. Судья показывает её за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.
«В этой карточке нет никакого смысла. Так и не понял, какие плюсы и минусы. Абсолютно лишнее и ненужное правило. Мне кажется, что аплодисментов зрителей достаточно для футболистов. Считаю, что белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Владимир Гранат завершил карьеру футболиста летом 2022 года.
Комментарии
- 24 января 2023
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:50
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:22
Партнерский контент