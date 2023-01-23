Судьи в футболе опробовали новые карточки. Зачем это нужно?

В матче 1/4 финала женского Кубка Португалии по футболу между «Бенфикой» и «Спортингом» случилось уникальное событие: арбитр встречи Катарина Кампуш показала белую карточку! Это произошло в профессиональном футболе впервые с момента внедрения в 1970 году. Для чего вообще нужна белая карточка и кому принадлежит идея её показывать?

Вообще, штрафовать футболистов за нарушения предложили на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Первым об этом заговорил английский судья Кен Астон. Ранее он судил скандальный матч на ЧМ-1962 между Чили и Италией, во время которого выгнал с поля двух итальянцев, хотя на тот момент не существовало никакой системы наказания. Через четыре года ситуация повторилась в матче между Англией и Аргентиной: арбитр удалил аргентинского футболиста Антонио Раттина, просто не понимавшего по ходу встречи предупреждавшего его на немецком языке рефери Рудольфа Крайтляйна. Осознав, что подобные изменения необходимы футболу, ФИФА ввела карточки на ЧМ-1970. За схему наказаний Астон предложил взять цвета светофора: жёлтый – предупреждение, красный – удаление. Первую карточку (жёлтую) в истории получил футболист сборной СССР Кахи Асатиани в матче с Мексикой.

Кахи Асатиани Фото: РИА Новости

Но не во всех странах пользовались жёлтыми и красными цветами. В Испании судьи сразу после нововведения стали показывать белую карту вместо жёлтой. Объяснялось это удобством для болельщиков, смотревших матч по чёрно-белому телевизору. Фактически белая карточка впервые была показана в Испании уже тогда, но подразумевала то же наказание, что и жёлтая сейчас. В 2015 году занимавший тогда должность президента УЕФА Мишель Платини предложил ввести белую карточку с другим подтекстом: сделать её пограничной между жёлтой и красной. По замыслу француза, после получения «белой», футболист должен был покинуть поле на 10 минут. Нечто похожее существует, например, в хоккее с мячом, где игроков также удаляют на 10 минут за нарушения.

Новость по теме Экс-судья Вилков отреагировал на идею обязать арбитров объяснять решения, принятые с VAR

Но белая карточка, показанная в матче женского Кубка Португалии, несёт в себе иной смысл. По задумке авторов из ФИФА, она введена в рамках инициативы по признанию и похвале клубов за честную игру и для повышения этических ценностей в спорте. Карточка белого цвета была показана арбитром медицинским бригадам «Бенфики» и «Спортинга», совместно оказавшим помощь футболистке, почувствовавшей себя плохо в первом тайме. Когда медики покидали поле, то Кампуш «наградила» их подобным образом. Они были смущены: обычно карточки в футболе всё же показывают за нарушения. Нововведение – часть работы ФИФА по модернизации футбола. Также организация ранее разрешила дополнительную замену при сотрясении мозга у игроков, а ещё тестировала увеличение добавленного к матчу времени на чемпионате мира — 2022.

Белая карточка Фото: Скриншот из трансляции

Инициативу пока что поддержала только Португалия. Неизвестно, какая страна следующей подхватит эстафету, но, как это обычно бывает, нововведение постепенно будет появляться в различных чемпионатах. Не все болельщики оценили белую карточку. Многим непонятно, в чём её смысл. Пользователи отмечали, что карточка «ничего не значит», и даже называли её «чепухой», а лучшее сравнение – дескать, карточка это просто «похлопывание по спине».

Многое в этой ситуации зависит от ФИФА. Болельщикам нужно объяснить, в чём смысл белой карточки, а клубам, возможно, предоставить бонусы за её получение.