Круговой — о конкуренции с Сантосом: считаю, что могу соперничать с Дугласом

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как относится к конкуренции за место в составе с Дугласом Сантосом.
«Первое: Дуглас – это классный футболист, и я учусь у него. Пытаюсь брать лучшее из его игры. У меня всегда были сильные конкуренты – в «Уфе», например, на моей позиции играл Йокич. Для меня игра с ними – хорошая возможность становиться лучше.
Что касается конкуренции – то да, считаю, могу конкурировать с Дугласом. И делаю это каждый день. Понятно, что его статус выше. Но в дальнейшем, надеюсь, либо для нас обоих найдут позицию, либо я всё же смогу получить место в стартовом составе. Хочу подчеркнуть: мыслей об уходе из «Зенита» у меня нет. Буду дальше работать и доказывать тренерскому штабу», — приводит слова Кругового Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
- 24 января 2023
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