Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой — о конкуренции с Сантосом: считаю, что могу соперничать с Дугласом

Круговой — о конкуренции с Сантосом: считаю, что могу соперничать с Дугласом
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как относится к конкуренции за место в составе с Дугласом Сантосом.

«Первое: Дуглас – это классный футболист, и я учусь у него. Пытаюсь брать лучшее из его игры. У меня всегда были сильные конкуренты – в «Уфе», например, на моей позиции играл Йокич. Для меня игра с ними – хорошая возможность становиться лучше.

Что касается конкуренции – то да, считаю, могу конкурировать с Дугласом. И делаю это каждый день. Понятно, что его статус выше. Но в дальнейшем, надеюсь, либо для нас обоих найдут позицию, либо я всё же смогу получить место в стартовом составе. Хочу подчеркнуть: мыслей об уходе из «Зенита» у меня нет. Буду дальше работать и доказывать тренерскому штабу», — приводит слова Кругового Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

Новость по теме
Круговой: удивился уходу Ловрена. Но он хорошо провёл ЧМ, поэтому и получил предложение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023