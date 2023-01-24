Круговой — о конкуренции с Сантосом: считаю, что могу соперничать с Дугласом

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как относится к конкуренции за место в составе с Дугласом Сантосом.



«Первое: Дуглас – это классный футболист, и я учусь у него. Пытаюсь брать лучшее из его игры. У меня всегда были сильные конкуренты – в «Уфе», например, на моей позиции играл Йокич. Для меня игра с ними – хорошая возможность становиться лучше.



Что касается конкуренции – то да, считаю, могу конкурировать с Дугласом. И делаю это каждый день. Понятно, что его статус выше. Но в дальнейшем, надеюсь, либо для нас обоих найдут позицию, либо я всё же смогу получить место в стартовом составе. Хочу подчеркнуть: мыслей об уходе из «Зенита» у меня нет. Буду дальше работать и доказывать тренерскому штабу», — приводит слова Кругового Metaratings.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.



«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.