Источник: клубы РПЛ интересуются камерунцем, который играл на ЧМ в бутсах с флагом России

Футболист немецкого «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы сразу несколько клубов из России, в числе которых один московский клуб, информирует Metaratings.
Напомним, ранее Ондуа уже имел опыт выступлений в РПЛ. В период с 2018 по 2019 год футболист играл в составе «Анжи» (27 матчей). Гаэль является воспитанником «Локомотива». Также он заигран за сборную Камеруна, в составе которой даже выступал на ЧМ-2022. Интересно, что Ондуа выходил на матчи мундиаля в бутсах с российским флагом, чем привлёк внимание общественности.
В нынешнем сезоне Ондуа сыграл за «Ганновер» два матча во второй Бундеслиге. Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона. Сам футболист готов вернуться в Россию.
- 24 января 2023
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