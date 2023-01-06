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Ондуа: я был готов к отстранению от ЧМ-2022 за флаг России на бутсах

Ондуа: я был готов к отстранению от ЧМ-2022 за флаг России на бутсах
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа признался, что был готов даже к отстранению от матчей чемпионата мира в Катаре за изображение российского флага на своих бутсах.

«Весь мир оказывал на меня давление, особенно после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять её».

Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира. Я был готов к этому. Честное слово, я был готов, потому что, если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – всё это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это?» — сказал Ондуа в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Гаэль Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 с изображением флага России на бутсах. Некоторые люди поддержали его решение, некоторые — раскритиковали. Сам футболист рассказывал, что ему даже угрожали из-за выхода на поле в бутсах с российским флагом.

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