Ондуа: я был готов к отстранению от ЧМ-2022 за флаг России на бутсах

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа признался, что был готов даже к отстранению от матчей чемпионата мира в Катаре за изображение российского флага на своих бутсах.
«Весь мир оказывал на меня давление, особенно после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять её».
Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира. Я был готов к этому. Честное слово, я был готов, потому что, если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – всё это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это?» — сказал Ондуа в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, Гаэль Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 с изображением флага России на бутсах. Некоторые люди поддержали его решение, некоторые — раскритиковали. Сам футболист рассказывал, что ему даже угрожали из-за выхода на поле в бутсах с российским флагом.
- 6 января 2023
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