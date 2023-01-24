ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин

Международная федерация футбола (ФИФА) в Сиднее представила официальный мяч чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдёт в 2023 году. Турнир пройдёт в двух странах – Австралии и Новой Зеландии.
Официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин
Фото: Официальный сайт ФИФА
Сообщается, что в мяче использована новейшая технология Connected Ball, которая позволит повысить качество аналитических данных. Дизайн игрового снаряда вдохновлён ландшафтами стран-хозяек.
Прошлое мировое первенство прошло во Франции. Золотые медали завоевали представительницы США, которые в финале обыграли Нидерланды со счётом 2:0. Американки завоевали четвёртый титул в истории – это рекорд. Две победы на мировых первенствах имеет команда Германии, по одной – сборные Норвегии, Японии и Швеции.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками
- 24 января 2023
-
16:50
-
16:28
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:42
-
15:42
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:50
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
12:59
-
12:58