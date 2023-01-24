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ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин
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Международная федерация футбола (ФИФА) в Сиднее представила официальный мяч чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдёт в 2023 году. Турнир пройдёт в двух странах – Австралии и Новой Зеландии.

Официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин

Официальный мяч ЧМ-2023 среди женщин

Фото: Официальный сайт ФИФА

Сообщается, что в мяче использована новейшая технология Connected Ball, которая позволит повысить качество аналитических данных. Дизайн игрового снаряда вдохновлён ландшафтами стран-хозяек.

Прошлое мировое первенство прошло во Франции. Золотые медали завоевали представительницы США, которые в финале обыграли Нидерланды со счётом 2:0. Американки завоевали четвёртый титул в истории – это рекорд. Две победы на мировых первенствах имеет команда Германии, по одной – сборные Норвегии, Японии и Швеции.

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