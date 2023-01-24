Романо: Данжума перешёл в «Тоттенхэм»
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Полузащитник «Вильярреала» Арно Данжума перешёл в «Тоттенхэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Сделка будет заключена в виде аренды до конца сезона.
Также на игрока претендовал «Борнмут», его бывший клуб, который делал более выгодное предложение для игрока — однако сам Данжума решил перейти в более крупную команду. По этой же причине он проигнорировал предложения «Ноттингем Форест» и ПСВ.
Данжума перешёл в «Вильярреал» летом 2021 года за € 27 млн. С тех пор он провёл за испанскую команду 51 матч и забил 22 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в € 35 млн.
«Вильярреал» — «Жирона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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