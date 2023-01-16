Фанат «Тоттенхэма» ударил вратаря «Арсенала». Болельщику пообещали суровое наказание

«Арсенал» на выезде обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в центральном матче 19-го тура АПЛ. Команда Микеля Артеты лидирует в чемпионате Англии и оторвалась от «Манчестер Сити» уже на восемь очков. Сразу после финального свистка лондонского дерби на вратаря победителей напал болельщик проигравших.

Рамсдейл – эмоциональный вратарь. Иногда победы и поражения «Арсенала» он пропускает через себя чересчур ярко: гневается из-за неудач и фонтанирует после триумфа. Успех в игре с принципиальным соперником не стал исключением: после финального свистка Аарон вызывающе обрадовался трём заработанным очкам в дерби, за воротами кипера находились болельщики «Тоттенхэма».

Но сначала англичанин повздорил с представителем соперника – Ришарлисоном. Бразилец в запале даже оттолкнул вратаря, далее к конфликту подключились остальные. Но в тот момент, когда футболисты ещё массово не обступили Рамсдейла, на него напал фанат: он перелез через трибуну и запрыгнул на рекламный щит, с которого ударил кипера по спине или пятой точке.

Фанат «Тоттенхэма» ударил вратаря «Арсенала» Фото: youtube.com

Футболист этого не стерпел и уже полез в драку, но болельщика быстро скрутили стюарды. Рамсдейла тоже пришлось оттаскивать – уже чуть ли не всем составом «Арсенала». Англичанин долго злился, но всё-таки остыл. А «Тоттенхэм» уже сделал официальное заявление.

Фанат «Тоттенхэма» ударил вратаря «Арсенала» Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Мы потрясены поведением фаната, который попытался напасть на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла в конце матча. В футболе нет места насилию в любой форме. Клуб изучает данный инцидент с полицией, «Арсеналом» и Аароном Рамсдейлом, чтобы принять самые решительные меры – в том числе немедленный запрет для фаната на посещение стадиона «Тоттенхэма», — говорится в сообщении клуба.