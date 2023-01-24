Transfermarkt опубликовал сборную россиян, выступающих в европейских чемпионатах

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал сборную из российских футболистов, выступающих в европейских чемпионатах.
В состав команды вошли Андрей Лунёв («Байер», € 1,5 млн), Михаил Меркулов («Риека», € 250 тыс), Александр Жиров («Зандхаузен», € 600 тыс), Григорий Морозов («Целе», € 400 тыс), Владислав Молчан («Кан», € 200 тыс), Александр Головин («Монако», € 22 млн), Алексей Миранчук («Торино», € 10 млн), Роман Нойштедтер (« Вестерло», € 300 тыс), Никита Иосифов («Вильярреал», € 1 млн), Денис Черышев («Венеция», € 1,5 млн) и Александр Кокорин («Арис», € 800 тыс). Общая стоимость такого состава по версии редакции составляет € 38 млн.
Отметим, что в немецких лигах выступает всего 265 российских футболистов. В эстонских первенствах играет 93 российских спортсмена.
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