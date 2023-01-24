Червиченко: трансферы Тавареша и Дуарте в «Спартак» — выброшенные деньги

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о приобретении красно-белыми защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«У меня изначально нет веры в спартаковского спортивного директора. К этим сделкам максимально настороженное отношение. То, что до сих пор никто не рассказал формулу противодействия пункту ФИФА о приостановке контрактов — считаю, что это выброшенные деньги, сколько бы они ни стоили.



Не заиграют — деньги в корзину. Заиграют — тут же поманят и убегут, соответственно, деньги туда же. Либо нашли формулу, либо в команде окопались мазохисты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джикия: где Промес? Я лора не прошёл, плохо слышу: