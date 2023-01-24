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Объединение фанатов «Спартака» сделало заявление по Fan ID

Объединение фанатов «Спартака» сделало заявление по Fan ID
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Объединение спартаковских фанатов «Фратрия» опубликовало на своём сайте заявление по Fan ID.

«Прошёл ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

Мы остаёмся едины в своей позиции и отказываться от неё, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и всё вытекающее из этого для нас чуждо!

Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком» — вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации!

Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

Спартаковские болельщики весь год оказывали яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда ещё не добрались цифровые ограничения посещаемости.

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

На протяжении всего года количество разговоров о никчёмности принятого закона росло в геометрической прогрессии, причём не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

Каждый, принявший для себя решение проигнорировать заявленную позицию, оставшись на стадионе, является никем иным, как сторонником геноцида футбола.

СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!», — говорится в заявлении объединения.

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