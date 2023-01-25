Годин — о Месси: было время, когда мы били его, а он не падал

Бывший защитник «Атлетико» Диего Годин рассказал об игре против аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Мы современники. Мне не повезло, ведь я играл в Европе одновременно с ними. Они забрали у «Атлетико» несколько трофеев. Без Месси в «Барселоне» и без Роналду в «Реале» у нас точно было бы на одну победу в Ла Лиге больше и, возможно, ещё Лига чемпионов. Мы смогли конкурировать с этими монстрами.
Талант Месси, на пространстве или без него, то, как он разворачивается и уходит от соперника, его видение игры, когда он отдает пас, – это что-то уникальное. Иногда его не удается поймать. Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним… Он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение", — приводит слова Година TyC Sports со ссылкой на ESPN.
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