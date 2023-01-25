Камоцци: Миранчук представляет собой смесь Барака и Иличича
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о российском футболисте Алексее Миранчуке.
«Миранчук для меня хорош там, где он играет. Вообще, он представляет собой смесь Барака (Антонин Барак, нападающий «Вероны» и сборной Чехии — прим. «Чемпионата») и Иличича (Йосип Иличич, форвард «Марибора» — прим. «Чемпионата»). Алексей должен играть в технико-тактической лиге, где он может проявлять и показывать свою технику», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, в 13 матчах за «Торино» в нынешнем сезоне итальянского чемпионата Миранчук записал на свой счёт четыре забитых гола и одну результативную передачу.
«Торино» с 26 очками после 19 туров в нынешнем сезоне Серии А занимает восьмое место в таблице.
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