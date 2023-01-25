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Лепсая: при одинаковой зарплате Дуарте ушёл бы в «Боку», а не в «Спартак»

Лепсая: при одинаковой зарплате Дуарте ушёл бы в «Боку», а не в «Спартак»
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Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая выразил мнение, что «Спартак» предложил защитнику Алексису Дуарте больше денег, чем «Бока Хуниорс». По мнению функционера, именно это стало причиной перехода игрока в российский клуб.

«Дуарте, помимо «Спартака», интересовался «Бока Хуниорс». При равных условиях сложно отказаться от «Боки» в пользу России. Очевидно, что «Спартак» предложил Дуарте значительно больше денег. При идентичных предложениях он бы ушёл в «Боку», а не в «Спартак». Это даже не обсуждается. Игра в одном из грандов латиноамериканского футбола при одинаковых деньгах точно перевешивает выступления в России без еврокубков. Тем более за «Бокой» европейские скауты следят гораздо пристальнее, чем за РПЛ.

Не думаю, что «Спартак» предлагал в четыре раза больше, как писали в аргентинских СМИ. Есть сомнения, что «Бока» предлагала так мало. Думаю, что эта информация исходит от журналистов, близких к аргентинскому клубу, чтобы оправдать срыв трансфера», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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