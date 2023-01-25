Гладилин: Глушаков нужен «Пари НН», он ещё в хорошей форме. Возраст — не проблема

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективу возможного перехода Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород». Напомним, экс-футболист сборной России отправился с нижегородцами на зимние сборы, однако в клубе подчеркнули, что он находится на просмотре.
«Глушаков нужен «Пари НН». Денис — профессионал, опытный игрок. Горлов поступает правильно, приглашая Глушакова. У «Пари НН» есть задача остаться в РПЛ, а борьба внизу будет очень серьёзная. Глушаков ещё в хорошей форме. На месте Горлова я бы тоже взял Дениса в «Пари НН».
Является ли возраст проблемой? Нет. В нашем чемпионате он профессионал. В Европе играют выдающиеся футболисты, ровесники Дениса — Месси и Роналду. Профессионалы играют до 40 лет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
- 25 января 2023
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