Гладилин: Глушаков нужен «Пари НН», он ещё в хорошей форме. Возраст — не проблема

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективу возможного перехода Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород». Напомним, экс-футболист сборной России отправился с нижегородцами на зимние сборы, однако в клубе подчеркнули, что он находится на просмотре.

«Глушаков нужен «Пари НН». Денис — профессионал, опытный игрок. Горлов поступает правильно, приглашая Глушакова. У «Пари НН» есть задача остаться в РПЛ, а борьба внизу будет очень серьёзная. Глушаков ещё в хорошей форме. На месте Горлова я бы тоже взял Дениса в «Пари НН».



Является ли возраст проблемой? Нет. В нашем чемпионате он профессионал. В Европе играют выдающиеся футболисты, ровесники Дениса — Месси и Роналду. Профессионалы играют до 40 лет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».