Салихамиджич: есть ощущение, что не все в «Баварии» понимают, что борются за чемпионство

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич после матча 17-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (1:1) высказался о настрое команды на борьбу за чемпионство.



«Пора включиться и начать играть так, как мы играли во втором тайме. Мы должны понимать, что сейчас речь идёт о борьбе за чемпионство. У меня такое ощущение, что ещё не все в команде это понимают», — приводит слова Салихамиджича Bild.



Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (32) и франкфуртский «Айнтрахт» (30). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом». Встреча состоится 28 января.